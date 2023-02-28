خديجة حمودة



أكد وزير الخارجية سامح شكري أمس وقوف مصر قيادة وحكومة وشعبا بجانب الشعب السوري من أجل مواجهة المحنة الذي يمر بها عقب الزلزال المدمر الذي أودى بحياة الآلاف.



وشدد شكري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بدمشق، على استعداد مصر التام بكل ما لديها من موارد لتوفير كل السبل اللازمة لتقديم الدعم الإنساني لمؤازرة الشعب السوري، وذلك بالتنسيق الكامل مع الحكومة السورية وفقا للأولويات، لمواجهة آثار هذا الزلزال في البلاد.



وقال «إن الهدف الرئيسي وراء زيارته دمشق إنساني في المقام الأول لنقل التضامن قيادة وشعبا»، موضحا أنه في مثل هذه المحن يكون التعامل على أرضية ما يربط الدول من أواصر إنسانية، وهو ما يتم التركيز عليه في المرحلة الحالية.



وأضاف أن مصر قدمت للشعب السوري ما يزيد على ألف و500 طن من المساعدات الإنسانية لمواجهة الآثار المترتبة على الزلزال، مشيرا إلى أنه سيتم تكثيف الجهود من قبل مصر لتوفير المساعدات.



وأوضح أنه أطلع وزير الخارجية السورية على الجهود المبذولة من الدول الأخرى من قبل الأمم المتحدة في تخفيف الأعباء على كل المواطنين السوريين، مؤكدا استمرار مصر في التواصل من أجل الجهد الإنساني الضروري في هذه الآونة.



ولفت إلى أنه نقل للرئيس السوري بشار الأسد خلال لقائه أمس رسالة تضامن ومواساة وتعزية من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الشعب السوري الشقيق، مؤكدا عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين.



وأشار إلى أن مصر تعمل دائما على مواجهة التحديات التي تواجه الشعب السوري وتتطلع إلى أن تتجاوز سورية الآثار المترتبة على الزلزال المدمر.