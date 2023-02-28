تفاوتت سرعة وكيفية الاستجابة لحاجات المناطق المنكوبة بالزلزال المدمر الذي اصاب جنوب تركيا وشمال سورية في 6 فبراير.



وكشف تقرير اعده فريق «منسقو استجابة سوريا» الاغاثي أن المساعدات الإنسانية المقدمة لمنكوبي الزلزال في مناطق شمال غربي سورية الذي تسيطر عليه المعارضة ويعاني اصلا من ازمة انسانية حتى قبل الزلزال، لم تغط أكثر من نحو 13% فقط من إجمالي المتضررين بعد مرور 3 اسابيع على الكارثة.



وقال فريق عبر صفحته على فيسبوك انه رغم التدفق الهائل للمساعدات على بعض المناطق لم تشهد عمليات الاستجابة الإنسانية أي تحسن فعلي.



ووثق «منسقو استجابة سوريا» وصول 1511 شاحنة إلى الشمال السوري الأكثر تضررا والذي سجل أكثر من ضعفي عدد الوفيات والاصابات، وقدر الفريق وزن تلك المساعدات بنحو 22.784 طنا.



أما المساعدات التي وصلت الى مناطق سيطرة حكومة دمشق فقد توزعت بين 253 طائرة من 33 دولة، وبلغ وزن المواد المقدمة عبر الطرق الجوية 23 ألفا و116 طنا، وبين أكثر 715 شاحنة، وبلغ وزن المواد المقدمة عبر الطرق البرية 14 ألفا و844 طنا، فيما تجاوز عدد الشحنات البحرية الـ 8 شحنات.



وأشار الفريق إلى أن الأرقام السابقة لا تشمل عمليات التبرع النقدية التي تجاوزت أرقاما كبيرة، كما لا تشمل مبالغ التخصيص المقدمة من قبل الأمم المتحدة عقب الزلزال.



وذكر الفريق أن نسبة حصول الشمال السوري من إجمالي المساعدات بلغت 34.85%، مقارنة بـ 65.15% إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية.



أما نسبة الاستجابة الإنسانية في شمال غربي سورية، فوصلت حتى تاريخه إلى 13.18% فقط من إجمالي المتضررين، في حين بلغت نسبة الاستجابة في باقي المناطق 49.83%.



وحمل الفريق كل الجهات الموجودة على الأرض «المسؤولية الكاملة عن التخبط في الاستجابة الإنسانية في المنطقة»، مضيفا «بعد ثلاثة أسابيع من الزلزال لم نشهد أي خطة موحدة لعمليات الاستجابة، إضافة إلى تراكم الأخطاء وسطوة جهات على حساب أخرى في العمليات الإنسانية»، ودعا إلى مراجعة شاملة لإدارة العمليات الإنسانية في سورية عامة وفي شمال غربي سورية تحديدا.