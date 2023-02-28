بعد 3 اسابيع على الزلزال المدمر الذي الذي شهده جنوب تركيا وشمال سورية، مازالت التأثيرات النفسية مستمرة على الناجين وعلى من شعروا بالزلزال الاول وما يتبعه من هزات ارتدادية ومنها واحدة ضربت ملاطية التركية بقوة 5.6 درجات وشعر بها سكان حلب وحماة.



واكد تقرير لموقع «أثر برس» المحلي أن المشافي والعيادات مازالت تستقبل مرضى يشتكون من «نوبات هلع» من الزلزال والهزات الأرضية خاصة في المناطق المنكوبة.



ونقل الموقع عن د.سومر شلبي، اختصاصي أمراض القلب والأوعية، أن «الهلع يأتي على شكل نوبات، وكانت الإناث أكثر تعرضا له من الذكور خاصة الأمهات خوفا على أطفالهن»، لافتا إلى أن الدخول والخروج من نوبة الهلع لا إراديا، ويظهر على شكل زيادة عدد ضربات القلب وصعوبة بالتنفس تسمى فرط التهوية.



وحول العلاج، أوضح د.شلبي أنه كمرحلة أولى يكون عبر التنفس العميق والبطيء أو التنفس عبر كيس، وفي حال استمرار الحالة يجب مراجعة المستشفى.



وشدد د.شلبي على ضرورة الابتعاد عن تناول الأدوية المنومة أو النفسية المهدئة من دون استشارة طبيب، موضحا أنه لوحظ مؤخرا زيادة الإقبال على شراء الأدوية النفسية خاصة المنومة بشكل غير مضبوط، الأمر الذي يجب الوقوف عنده لما يحمله من مخاطر الإدمان وغيره من مخاطر صحية. وكانت مصادر صيدلانية تحدثت قبل ايام عن زيادة في طلب المهدئات تصل لأكثر من 50% عن المعتاد. وتشكل النساء ما يزيد عن 75% من طالبي المهدئات.



وأشار إلى أن القلق والخوف في حالات الكوارث أمر طبيعي وارتكاس الجهاز العصبي يختلف من شخص إلى آخر، ولكن الهلع أي «المبالغة بالخوف» له مخاطر حيث يسبب أضرارا على القلب والدماغ.



في السياق نفسه، حذر من مخاطر الهلع على الأشخاص ذوي الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط والأمراض القلبية، لأنه يتسبب بحدوث ارتفاع مفاجئ بضغط الدم مما يؤهب لتمزق عصيدة شريانية وحدوث احتشاء قلبي أو دماغي، مبينا أن ذلك تسبب بوفاة نحو خمس حالات في عدد من المناطق التي تأثرت بالزلزال.



ونصح الأمهات بالتخفيف من القلق والخوف لما يحمله من مخاطر على الأطفال خاصة شخصيتهم مستقبلا لذلك من الضروري تجنب الحديث عن الزلزال وغيره من الكوارث أو إظهار الخوف أمام الأطفال، لافتا إلى أهمية الابتعاد عن متابعة الأخبار المتعلقة بحدوث الهزات وتوقع حدوث الزلزال التي أصبحت حديث السوشيال ميديا.



وكان اختصاصي أمراض القلب والأوعية، ذكر أنه يجب التفريق بين القلق والهلع، فالأول يكون مستمرا بحيث يكون الشخص في حالة عدم تركيز ويعاني من اضطرابات النوم ويحتاج إلى علاج تعديل سلوك في المرحلة الأولى ويمكن العلاج الدوائي في حال استمرار الحالة، بينما الهلع حالة مؤقتة يمكن علاجها عبر إجراءات تنفس لمعالجة فرط التهوية أو علاج دوائي بعد استشارة طبيب حسب شدة الهلع وأثره النفسي والعضوي.