

بيروت ـ خلدون قواص



رأى مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، أن العيد الوطني الكويتي هو تأكيد على أصالة ودور الكويت وطنيا وعربيا وما تقدمه الكويت أميرا وحكومة وشعبا من دعم للقضايا العربية والإسلامية وخاصة قضية فلسطين وشعبها ومناصرتها لكل القضايا العادلة في العالم.



وقال: الكويت كانت ولاتزال تمارس دورها المميز في التقارب العربي والإسلامي والدولي، ولها أياد بيضاء في مساعدة لبنان في شتى المجالات، بتوجيه من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والقيادة الحكيمة والرشيدة، ومن سبقهما من حكام كرام رحمهم الله اثارهم مازالت شاهدة على دور الكويت ورسالتها لأمتها العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بكثير من التقدير والاحترام لهذه الدولة العربية الشقيقة التي يعتز لبنان واللبنانيون بإخوتها في السراء والضراء.



وأضاف: الكويت سباقة للمزيد من التطور والتقدم ومواكبة أحدث العلوم والابتكارات التي تعود على الشعب الكويتي الشقيق بعزيز الأمن والرفاهية والاستقرار لتبقى دولة العلم والمعرفة والازدهار، وهي تسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة وبناء الدولة الوطنية الحديثة.



وتابع: العلاقات الكويتية ـ اللبنانية تتميز بروح الأخوة والمحبة والتعاون والتضامن والتلاقي ومتانة الترابط الرسمي والشعبي المتجذر بينهما في مختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين، سائلين المولى عز وجل أن يمن على الكويت وأشقائنا في مجلس التعاون الخليجي بمزيد من الأمن والأمان والرخاء.



وأوفد المفتي دريان القاضي الشيخ خلدون عريمط لتمثيله في حفل الاستقبال الذي أقامه القائم بأعمال سفارتنا لدى لبنان الوزير المفوض عبدالله سليمان الشاهين احتفاء بالعيد الوطني الثاني والستين وعيد التحرير الثاني والثلاثين للكويت مساء امس في فندق فينيسيا.