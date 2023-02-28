

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في شهرين خلال تعاملات أمس، بعدما أذكت بيانات اقتصادية أميركية قوية المخاوف من أن يتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مزيدا من إجراءات رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1808.51 دولار للأونصة خلال جلسة تعاملات أمس، وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب إلى 1815 دولارا للأوقية.



وأظهرت بيانات يوم الجمعة الماضي ارتفاعا كبيرا نسبته 1.8% في إنفاق المستهلكين الأميركيين في الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ مارس 2021، بينما زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المؤشر المفضل لدى المركزي الأميركي لقياس التضخم، بنسبة 0.6% بعدما زاد 0.2% في ديسمبر 2022، نقلا عن «رويترز».



وقال رئيس أبحاث السلع الأولية لدى جيوجيت للخدمات المالية هاريش في: «مزيج ارتفاع إنفاق المستهلكين لأعلى في عامين وقوة أرقام الوظائف المنشورة في وقت سابق من الشهر سيمنح مجلس الاحتياطي الاتحادي الثقة لرفع أسعار الفائدة لمجابهة التضخم».