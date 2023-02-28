حافظ فيلم «آنت-مان أند ذي واسب: كوانتومانيا» (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) على صدارة شباك التذاكر في الولايات المتحدة وكندا، فيما حل ثانيا في الترتيب فيلم «كرايزي بير»، وفق التقديرات الأولية التي نشرتها شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.



وبقيت صدارة شباك التذاكر في الصالات الأميركية الشمالية من نصيب الجزء الثالث من «آنت-مان»، بعدما حقق العمل نجاحا كبيرا في أول عطلة نهاية أسبوع له (وصلت إيراداته حينها إلى 118 مليون دولار).



وتمكن الفيلم الذي يؤدي دور الرجل النملة فيه الممثل بول راد وإلى جانبه الممثلة إيفانجيلين ليلي، من تحقيق 32 مليون دولار خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.



وحل ثانيا في الترتيب الفيلم الكوميدي الأسود «كرايزي بير» (Crazy bear) من إنتاج شركة «يونيفرسال».



وأتى فيلم «دجيزس ريفولوشن» (Jesus revolution) الذي يستند إلى قصة حقيقية في المرتبة الثالثة.



أما رابعا، فحل فيلم «أفاتار: ذي واي أوف ووتر» مع إيرادات بلغت 4.7 ملايين دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الحادية عشرة له.



وجاء في المرتبة الخامسة فيلم «بوس إن بوتس: ذي لاست ويش» للأطفال من سلسلة «شريك» مع تحقيقه إيرادات بـ 4.1 ملايين دولار.