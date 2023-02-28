

منصور السلطان



أحالت دوريات اسناد مديرية امن الجهراء مساء أول من امس وافدا سوريا الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات، بعد ضبطه في منطقة الجهراء وبحوزته 24 كيسا به مادة الشبو المخدرة، بالإضافة الى ميزان حساس.



ووفق مصدر افاد لـ«الأنباء» فإن الوافد ضبط من قبل احدى دوريات اسناد مديرية الامن في منطقة الجهراء، وضبط الوافد عقب رصد سيارة تسير بسرعة جنونية، ولدى توقيفه لتحرير مخالفة مرورية بانت عليه علامات الخوف والارتباك، وبتفتيشه احترازيا عثر ايضا على ميزان حساس يستخدم في وزن المواد المخدرة. وخلال التحقيق معه اعترف بأنه كان ينوي بيع المواد المخدرة على الشباب في منطقة الجهراء.