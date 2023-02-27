الكويت ستبقى وفية لالتزامها بمواصلة تقديم كل الدعم والمساندة والوقوف بجانب اليمن ليتمكن اليمنيون من تجاوز معاناتهم المريرة





جنيڤ ـ كونا: ترأس وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وفد الكويت المشارك في مؤتمر المانحين لدعم الوضع الإنساني في اليمن والذي تنعقد أعماله في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيڤ.



ويهدف المؤتمر إلى تعزيز دور المجتمع الدولي في دعم أربعة مجالات ذات أولوية للملف اليمني، وهي رفع مستوى الوعي بالأزمة الإنسانية الحادة في اليمن ودعم عمليات الإغاثة وحماية ومعالجة الدوافع الأساسية للاحتياجات الإنسانية ودعوة لإنهاء الصراع اليمني وإيجاد أنجع السبل لإنهاء الصراع الدائر في اليمن وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني الشقيق.



وألقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله كلمة بهذا المؤتمر فيما يلي نصها:



في البداية، يطيب لي ان أعرب عن بالغ التقدير والامتنان لكل من مملكة السويد والاتحاد السويسري على استضافتهما المشتركة لهذا الحدث المهم والذي يأتي استكمالا للمساعي الدولية الرامية لتنسيق الجهود الانسانية لدعم الشعب اليمني الشقيق.



كما أثمن الدور الكبير والمحوري للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق وكذلك أقدر جهود الامين العام انتونيو غوتييرش ووكيل الامين العام لتنسيق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث على مساعيهم المقدرة لحشد الجهود الدولية لمساندة ودعم الاشقاء في اليمن، معربا في هذا السياق عن دعمنا الكامل للخطة الاستراتيجية التي وضعت من قبل الأمم المتحدة للحد من هذه الكارثة الإنسانية.



ولايزال الاشقاء في اليمن يعانون من ظروف مليئة بالتحديات والمصاعب فالأوضاع التي تمر بها اليمن اليوم هي الأسوأ والاكثر الحاحا في العالم وفقا للمؤشرات الدولية وبحسب التقارير الاممية التي تعكس حقيقة وضخامة الأزمة من مجاعة وشيكة واحتياجات متزايدة لمتطلبات الحياة الأساسية وتدهور للأمن، فضلا عن تردي الاوضاع الاقتصادية وحاجة أكثر من ثلاثة أرباع الشعب اليمني لمساعدات إنسانية عاجلة ووجود ما يقارب 20 مليون شخص يعاني من انعدام الامن الغذائي بالإضافة إلى 24 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية منهم 13 مليون طفل، مع حاجة ماسة في تحسين القطاعات الصحية والمياه والصرف الصحي لمنع سوء التغذية وانتقال الأوبئة.

وبالرغم من كل هذه التحديات، فإننا نتطلع ان يسهم اجتماعنا في تحقيق ما نصبو اليه من نتائج ملموسة للحد من آثار هذه الأزمة الطاحنة، كما أن هذا الاجتماع يعد فرصة سانحة لتجديد الموقف الدولي الداعم للمساعي المبذولة على جميع الاصعدة والتأكيد على حرصنا المتواصل لتوفير المساعدات لهذا الشعب المنكوب في شتى الميادين.



وتتابع الكويت بقلق بالغ الاوضاع الانسانية المتدهورة التي يمر بها الاشقاء في اليمن مع تزايد العراقيل التي تقوض الجهود الدولية نتيجة للصراع الذي دام لأكثر من 8 أعوام.



هذا وتجدد الكويت التزامها بمواصلة تقديم كل الدعم والمساندة والوقوف بجانب أشقائنا في اليمن ترجمة للتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بالوفاء بتقديم الدعم للشعب اليمني الشقيق سياسيا وانسانيا وتنمويا وعلى كل الأصعدة، سواء الرسمية منها أو الشعبية.



وستبقى الكويت وفية لذلك الالتزام ليتمكن اليمنيون من تجاوز معاناتهم المريرة ولينعموا بالأمن والاستقرار والطمأنينة وتحقيق آمالهم وطموحاتهم المشروعة.