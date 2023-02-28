زكي عثمان

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم للعام 2022 وذلك خلال حفل جوائز الأفضل "The Best" الذي أقيم قبل قليل في فرنسا بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو والعديد من الشخصيات الرياضية البارزة في عالم الساحرة المستديرة.

وتقدم جائزة "The Best" من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتم تقييم المرشحين للفوز بها خلال الفترة من 8 أغسطس 2021 حتى 18 ديسمبر 2022.

وكان الساحر ميسي قد قاد منتخب الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم 2022 الأخير في قطر، بالإضافة إلى بطولة كأس فيناليسميا 2022، كما حقق مع باريس سان جرمان بطولتي الدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي.



وبعد ان قاد منتخب التانغو لحصد لقب المونديال الغائب عن خزائن الارجنتين منذ 36 عاما، حصد مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني جائزة أفضل مدرب ليكون أول مدرب غير أوروبي يُتوج بالجائزة المرموقة.

بدوره، حقق حارس منتخب الأرجنتين المتألق إيمليانو مارتينيز جائزة أفضل حارس مرمى في العالم بعد المستوى المتميز الذي ظهر به خلال مونديال قطر وقيادة التانغو لحصد اللقب.



هذا، وجاءت أفضل تشكيلة لعام 2022 على النحو التالي: الحارس كورتوا، وفي خط الدفاع كل من اشرف حكيمي والهولندي فان دايك والبرتغالي كانسلو وفي خط الوسط البلجيكي كيفين دي بروين والبرازيلي كاسميرو والكرواتي لوكا مودريتش وفي خط الهجوم الارجنتيني ميسي والفرنسي كريم بنزيمة والنرويجي هالاند والفرنسي مبابي.

يذكر ان البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يتواجد للمرة الأولى منذ 2007 في تشكيلة العام.

إلى ذلك، وللمرة الثانية على التوالي تتوج أليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة بجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2022.



كما فازت سارينا ويجمان مدربة منتخب إنجلترا للسيدات بجائزة فيفا لأفضل مدربة في عام 2022.

كما حصدت ماري إيربس حارسة مانشستر يونايتد الإنجليزي جائزة أفضل حارسة مرمى في العالم لعام 2022.

الى ذلك، توج البولندي مارسين أوليسكي بجائزة (بوشكاش) لأفضل هدف في عام 2022.



كما توج الجورجي لوكا لوكوشفيلي بجائزة فيفا للعب النظيف لعام 2022 بعد ان أنقذ حياة احد لاعبي الفريق المنافس من بلع لسانه.

في غضون ذلك، توج الجمهور الأرجنتيني بجائزة الأفضل في العالم خلال 2022 بعد الحضور اللافت لهم في مونديال قطر 2022.

هذا، وقد شهدت بداية الحفل تكريما خاصا لأسطورة كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه، حيث قام النجم البرازيلي رونالدو بتسليم زوجة الراحل جائزة شرفية.