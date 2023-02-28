اعتدى مستوطنون متطرفون على سيارة إسعاف كانت تنقل طفلة فلسطينية إلى العناية الفائقة، بينما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة العيساوية شرقي القدس المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "اعتدى مستوطنون على سيارة إسعاف مستشفى جنين الحكومي أثناء مرورها من زعترة، حيث كانت تنقل طفلة مريضة (12 عاما) من مستشفى جنين الحكومي إلى قسم العناية المكثفة بمستشفى H-Clinc في رام الله، وقد أصيبت والدة الطفلة بجروح جراء تكسير المستوطنين زجاج الإسعاف".

وأفادت الوزارة بأن "سيارة الإسعاف وصلت إلى رام الله وتم نقل المريضة إلى قسم العناية العناية المكثفة".

هذا، واقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة العيساوية شرقي مدينة القدس، وشرعت في هدم أحد المنازل.