استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى 0.306 في حين انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 0.22 في المئة لمستوى 0.324 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند 0.369 في حين انخفض الفرنك السويسري بنسبة 0.66 في المئة لمستوى 0.327 دينار واستقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.