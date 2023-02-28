أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم الثلاثاء (هوية العامل الذكية) عبر تطبيق (هويتي) لتمكين الأسرة الكويتية من الاطلاع على بيانات العمالة قبل السماح لهم بتنفيذ أي أعمال بهدف الحد من العمالة السائبة والغش التجاري.

وأوضحت الهيئة في بيان صحافي أن إطلاق (هوية العامل الذكية) يأتي تنفيذا لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد حماية للأسرة الكويتية من العمالة السائبة ولمحاربة تجار الإقامات ممن يستغلون العمالة في غير الأعمال المخصصة لها.

ودعت الهيئة جميع العمالة الوطنية في القطاع الخاص، إلى تفعيل (هوية العامل) عبر تطبيق (هويتي) والاطلاع على بيانات إذن العمل والترخيص التجاري والعنوان التجاري للشركة المسجل عليها العامل.

وأكدت على ضرورة التأكد من هوية العامل ومهنته عبر الاطلاع على الهوية الإلكترونية قبل دخول المسكن والعمل فيه علاوة على الاحتفاظ بنسخة من البيانات عبر مسح الـ (QR code) وذلك للرجوع لها عند الحاجة.

وحثت شركات القطاع الخاص على ضرورة تسكين العاملين على المهن المناسبة من خلال دليل المهن الخليجي حتى لا يتعرض العامل لمخالفة قرارات وقوانين العمل.