أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها العام 22.4 نقطة ليبلغ مستوى 7244.43 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.31%.

وتم تداول 126.8 مليون سهم عبر 10674 صفقة نقدية بقيمة 60.4 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 16.5 نقطة ليبلغ مستوى 5548.70 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.30% من خلال تداول 34.3 مليون سهم عبر 2712 صفقة نقدية بقيمة 5.10 ملايين دينار.

وانخفض مؤشر السوق الأول 35.8 نقطة ليبلغ مستوى 8069.77 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.44% من خلال تداول 92.5 مليون سهم عبر 7962 صفقة بقيمة 55.3 مليون دينار.

في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 31.8 نقطة ليبلغ مستوى 5703.13 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 0.56% من خلال تداول 30.4 مليون سهم عبر 2257 صفقة نقدية بقيمة 4.8 ملايين دينار.