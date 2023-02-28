قالت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء إن حافلات نقل الجمهور من المواقف المحددة للتجمع إلى موقع الاحتفال لمشاهدة الألعاب النارية تنطلق في الساعة 2.30 ظهرا حتى الساعة 6.30 مساء عند أبراج الكويت، وذلك بمناسبة فعاليات الاحتفال بالأعياد الوطنية.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي أن الحافلات المخصصة لنقل الجمهور من موقع الاحتفال إلى المواقف المحددة ستقوم بنقلهم فور الانتهاء من فعاليات الألعاب النارية.

وأوضحت أنه سيتم إغلاق شارع الخليج العربي جزئيا من تقاطع طريق خالد يوسف المرزوق (الدائري الثاني) مع شارع الخليج العربي حتى تقاطع السفارة البريطانية من الساعة 5.30 مساء حتى انتهاء الفعالية.

ودعت الجميع الى ضرورة التقيد بالأوقات المحددة والتواجد مبكرا، وذلك لضمان وصول جميع الجمهور الى موقع الاحتفال بكل سهولة ويسر.