محمد العثمان: نحرص على توفير أحدث حلول الدفع وأكثرها تطوراً

أعلن بنك الكويت الوطني اليوم عن توفير خدمة Google Pay، التي تتيح لحاملي بطاقات الوطني من عملاء البنك إجراء عمليات دفع لا تلامسية سهلة وآمنة من خلال السماح باستخدام نسخة رقمية من بطاقات الوطني على الأجهزة التي تعمل بنظامي التشغيل أندرويد وWear OS من Google.

تتيح الخدمة لحاملي بطاقات الوطني تخزين بطاقات الوطني الائتمانية وبطاقات السحب الآلي أيضا ضمن محفظة Google الرقمية التي يتم إطلاقها بالتزامن في الكويت، ما يمكن العملاء من إتمام كل المعاملات والدفع في أي مكان يسمح باستخدام معاملات الدفع اللاتلامسية.

كذلك يمكن لحاملي بطاقات الوطني الاحتفاظ بنسخة رقمية من بطاقات الولاء وبطاقات الصعود للطائرة وتذاكر الفعاليات في محفظة Google وإمكانية الوصول إليها.

تجعل خدمة Google Pay المدفوعات أكثر أمانا من خلال مجموعة من الإجراءات التي تحافظ على مستويات عالية من الأمان، بما يضيف إلى الحماية التي توفرها بطاقات الوطني من الأساس.

تتضمن إجراءات الحماية تقنية الترميز المتوافقة مع المعايير القياسية لصناعة بطاقات الدفع، ما يعني إتمام المعاملات باستخدام النسخة الرقمية من البطاقة في محفظة Google في الدفع عن طريق رقم بطاقة افتراضية (رمز مميز)، يكون خاصا بالجهاز ومرتبطا برمز أمان متغير في كل معاملة، ما يوفر مستوى إضافيا من الحماية ضد عمليات الاحتيال.

إضافة إلى ذلك، في حالة ضياع الهاتف أو سرقته، يمكن ببساطة استخدام خاصية «العثور على جهازي» لإغلاق الجهاز على الفور من أي مكان، وتأمينه بكلمة مرور جديدة، أو حتى مسح المعلومات الشخصية الموجودة عليه.

وبهذه المناسبة، قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، محمد العثمان: سعداء بإطلاق خدمة Google Pay لعملائنا من حاملي بطاقات الوطني وتمكنهم من إضافة بطاقاتهم إلى محفظة Google واستخدامها في كافة المدفوعات.

وأكد العثمان حرص الوطني دائما على توفير أحدث حلول الدفع وأكثرها تطورا للعملاء في إطار سعيه إلى حصولهم على تجربة مصرفية متكاملة تسهم بفاعلية في تلبية كل احتياجاتهم اليومية.

وأضاف: مستعدون لمستقبل الصناعة المصرفية الرقمية المتطور بما يخدم عملاءنا ويلبي احتياجاتهم بفضل ما نتمتع به من بنية تحتية تكنولوجية هائلة وخبرات ممتدة واستراتيجية تستشرف المستقبل، ما يجعلنا عن جدارة البنك الذي تعرفه وتثق به.

من جانبها، قالت جيني تشينغ، نائب الرئيس والمدير العام لتطبيق محفظة Google: توفر محفظة Google طريقة سريعة وسهلة وآمنة للدفع باستخدام الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد أوWear OS. ومن خلال الخدمة، يمكن للمستخدمين إضافة البطاقات الائتمانية وبطاقات السحب الآلي الخاصة بهم إلى تطبيق محفظة Google مع الاطمئنان لتمتع بياناتهم المالية بالأمن والحماية عند إجراء المعاملات في أي مكان.

ويمكن للعملاء البدء في استخدام بطاقات الوطني الخاصة بهم مع خدمة Google Pay من خلال تنزيل تطبيق محفظة Google من متجر Google Play Store ابتداء من اليوم.