أحدث إنجاز من حيث دعم حلول الدفع المبتكرة بأسلوب أكثر سلاسة

التزاماً بمواصلة جهوده للتوسع بحلوله الرقمية، ومواكبة أسلوب حياة عملائه الآخذ في التطور، أعلن بنك برقان عن إطلاق خدمة الدفع الرقمي الجديدة Google Pay، والتي تتيح للعملاء إنجاز عمليات الدفع باستخدام أجهزة Android وWear OS بمنتهى السهولة والأمان.

ويمكن لعملاء بنك برقان الآن من خلال خدمة Google Pay القيام بكل عمليات الدفع باستخدام أجهزة Android وأجهزة Wear OS عن بعد، عبر تمريره أمام جهاز نقطة البيع من دون أي تلامس مباشر. إضافة إلى ذلك، تمكن محفظة Google العملاء من إجراء المعاملات المصرفية الإلكترونية في التطبيقات المختلفة والمتاجر الإلكترونية باستخدام أجهزة Android.

وتعتبر كافة عمليات الدفع باستخدام Google Pay آمنة تماما، لأنها تخضع للمصادقة بميزة التعرف على الوجه، بكلمة المرور الخاصة بالجهاز، أو من خلال البصمة. كما تتوافق خدمة Google Pay مع كل منافذ البيع التي تقبل الدفع بالبطاقات المصرفية من بعد باستخدام الأجهزة الذكية.

ويمكن للعملاء أيضا استخدام Google Pay على كافة الأجهزة المدعمة بنظام Android وWear OS، والتي تدعم ميزة Google Play، من دون الحاجة إلى إنشاء حسابات منفصلة أو تقديم أي معلومات مالية خاصة بالشحن والفوترة بشكل متكرر.

وقد تم تصميم حلول Google Pay مدعومة بمزايا الأمان والخصوصية المدمجة فيها، إذ لا يتم تخزين أو حفظ رقم البطاقة الفعلي على الجهاز، وإنما يتم تعيين رمز تشفير خاص، ما يحافظ على سرية البيانات ويمنع البائعين من الاحتفاظ بتفاصيل بطاقة العميل.

وبمناسبة إطلاق هذه الخدمة المبتكرة، قال ناصر القيسي رئيس مدراء الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان: يتماشى إطلاق Google Pay مع التزام بنك برقان بتقديم مجموعة كاملة من حلول الدفع الرقمية لعملائه. يأتي ذلك بعد الإطلاق الناجح لخدمات الدفع الرقمية وحلول رقمية أخرى مبتكرة تعد الأولى من نوعها مثل Tijarati.

وأضاف: يمكن لعملاء بنك برقان استخدام Google Pay من خلال إضافة بطاقاتهم إلى محفظة Google مباشرة أو من خلال تطبيق بنك برقان - وهو الآن التطبيق المصرفي الأعلى تصنيفا في الكويت على iOS App Store وGoogle Play. وتعتبر هذه الخطوة إضافة مهمة إلى الحلول الرقمية التي يقدمها البنك والتي تم تصميمها لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا، ما يعكس ديناميكية استراتيجية البنك عبر جميع القنوات والمنصات.

وتأتي خدمة Google Pay كخطوة متقدمة من بنك برقان في إطار استراتيجيته المصرفية الرقمية، والتي تركز بشكل أساسي على الابتكار الرقمي ومواصلة السعي لتوفير أحدث الحلول، ما يسهم في ضمان تجربة مصرفية سلسة، ذكية وعصرية.