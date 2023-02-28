أفادت وسائل إعلام سودانية بنقل الرئيس السابق عمر البشير إلى العناية المركزة وهو في حالة خطرة.

وذكرت صحيفة «التيار» السودانية عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» أنه تم إدخال «المخلوع» البشير العناية المركزة، حيث وصفت حالته بـ «الخطيرة»، مشيرة إلى أن شقيق البشير طلب زيارته والمحكمة قبلت ذلك. ولفتت إلى أن محامي البشير عبدالرحمن خليفة أبلغ المحكمة بذلك.

ويحاكم البشير ونائبيه علي عثمان محمد طه وبكري حسن صالح وقادة بارزين بنظامه منذ 21 يوليو 2020 بتهمة تقويض النظام الدستوري التي تصل عقوبتها حد الإعدام.

ولا يزال البشير رهن الاحتجاز في بلاده بعد الإطاحة به من السلطة في عام 2019.