أصدرت محكمة باكستانية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان، في الوقت الذي دعا خان أنصاره إلى مواصلة التظاهر في ظل أزمة سياسية تعصف بالبلاد.



وأفادت محكمة بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، التي أمرت باعتقال رئيس الوزراء السابق، بأن خان تغيب عن جلسة استماع بشأن تهم ببيع هدايا للدولة وإخفاء أصول مالية، وذلك حسبما ذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأميركية امس.



يشار إلى أن خان أطيح من منصب رئاسة الوزراء في أبريل الماضي خلال تصويت في البرلمان بحجب الثقة عن حكومته، إلا أن خان اتهم رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف بالتآمر مع حكومات أجنبية لإطاحته دون أن يقدم أدلة على ذلك.



جاء ذلك بعد ان تم الافراج عن خان بكفالة فيما يتعلق بشكوى ضده بعد أن اكتشفت لجنة الانتخابات في البلاد أن حزب «حركة إنصاف» الذي يتزعمه، حصل على تمويل غير مشروع.



ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن سلمان سفدار، محامي الدفاع عن خان، قوله في رسالة نصية امس، إن قاضيا بمحكمة الشؤون المصرفية في إسلام آباد، وافق على الإفراج عن خان بكفالة.