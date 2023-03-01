«وسام الصداقة الروسي»

ستيفن سيغال، الممثل الأميركي، يحصل على وسام الصداقة الروسي من الرئيس فلاديمير بوتين، وكان قد حصل عام 2016 على الجنسية الروسية، حيث سلمه الرئيس بوتين شخصيا جواز السفر.