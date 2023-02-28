أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن إقامة نهائيات كأس آسيا 2023 خلال الفترة ما بين 12 يناير حتى 10 فبراير من العام 2024.

وكشف الاتحاد القطري، في بيان، عن تشكيل اللجنة المنظمة المحلية للبطولة برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد وجاسم البوعنين نائبا للرئيس.

وكان من المقرر أن تقام البطولة في 10 مدن صينية شهري يونيو ويوليو من العام الحالي 2023، قبل ان تعتذر الصين في العام الماضي بسبب الظروف الاستثنائية المتعلقة بجائحة ڤيروس كورونا، لتبدي كل من كوريا الجنوبية وإندونيسيا الى جانب قطر رغبتها في استضافة البطولة، قبل ان تنسحب الدولتان لتفوز قطر بالتنظيم للمرة الثالثة في تاريخها بعد نسختي 1988 و2011.

وتقام النسخة المقبلة من البطولة بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثانية بعد النسخة الماضية التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة عام 2019 وتوج المنتخب القطري بلقبها.

ومن المنتظر ان يعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن موعد إجراء القرعة الرسمية للبطولة التي أقيمت تصفياتها بشكل مشترك مع تصفيات كأس العالم 2022 عبر المرحلة الثالثة التي أسفرت عن تأهل نصف المنتخبات (12 منتخبا) والتي كانت قد بلغت الدور الحاسم من تصفيات المونديال، الى جانب النهائيات القارية، في حين أقيمت المرحلة الثانية من التصفيات بشكل منفصل لتتأهل المنتخبات الـ 12 الأخرى.

وستقام منافسات البطولة القارية على عدد من الملاعب التي احتضنت نهائيات كأس العالم 2022، حيث حقق المونديال الذي أقيم للمرة الأولى في الشرق الأوسط والمنطقة العربية نجاحا كبيرا من الناحية التنظيمية.