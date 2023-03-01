

افتتح الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الدورة التاسعة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ومثل هذا الافتتاح انطلاق المعرض الأعرق والأكثر ترقبا في رزنامة فعاليات قطر السنوية، وقد حضر الافتتاح أكبر الأسماء في بوليوود، بالإضافة الى ايرينا شايك، ناصر العطية، معتز برشم، ونجوم آخرين. وما ميز نسخة هذا العام، إضافة عنصر سمعي الى حملة معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، حيث تم تقديم مقطوعة موسيقية خاصة بالمعرض من قبل العازفة القطرية دانا الفردان.



وخلال حفل الافتتاح، قام رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بجولة على الأجنحة التي أنشأتها العلامات التجارية الرائدة في مجال المجوهرات بقطر، واطلع بشكل خاص على بعض أحدث مجموعاتها. وتنظم قطر للسياحة وشركة قطر لفعاليات الأعمال هذا المعرض. وقد دخلت قطر للسياحة هذا العام في شراكة مع بنك قطر الوطني بصفته الراعي الرسمي، ومع الخطوط الجوية القطرية بصفتها شريك الطيران الرسمي.



وبهذه المناسبة، علّق أكبر الباكر، رئيس قطر للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية بالقول: «على مدى العقدين الماضيين، رأينا كيف عزز معرض الدوحة للمجوهرات والساعات حضوره حتى أصبح عنوانا للفخامة والأناقة في المنطقة وبات يمنح الآلاف من زواره تجارب فريدة ورائعة. ولا شك أن إتاحة الفرصة للقاء والتفاعل المباشر بين رواد المعرض وأشهر المصممين والعلامات الجديدة مثل مجوهرات داماس الرائدة في المنطقة هذا العام، سوف يجعل هذه النسخة أكثر نجاحا».



وشاركت في هذه النسخة مجموعة من أهم الأسماء في عالم المجوهرات والساعات وهي مجوهرات الفردان، وعلي بن علي لاكجوري، ومجوهرات الماجد، ومجوهرات المفتاح، والمجوهرات الأميرية، وبولغاري، والصالون الأزرق، وفيفتي ون إيست، ولويس فويتون.