

احتفلت الحضانة الملكية البريطانية لذوي الاحتياجات الخاصة بالعيد الوطني وعيد التحرير بمقرها في منطقة الصديق.



بدأ الحفل بعرض تقديمي وفعاليات متنوعة بمشاركة الأبناء وأولياء الأمور، كما شهد برنامج الحفل أنشطة وطنية للأطفال وفقرة تعريفية بالألوان والأشكال والتلوين بين الحدود، إلى جانب الفقرات الموسيقية وعرض الأزياء والفن والحرف.



وفي الختام، قامت مديرة المدرسة أليسا اسحاق بتوزيع الجوائز على الفائزين بالمسابقات والمشاركين بفقرات الحفل بمشاركة د.حنان المطوع التي أشرفت على الحفل، وشجعت الجميع على التعرف على تاريخ الكويت وتراثها وبذل الجهود والعمل لكل ما فيه الخير لبلادنا الحبيبة الكويت.