عبدالعزيز الفضلي



قامت وزارة التربية بإرسال ما يقارب 270 تأشيرة دخول للمعلمين الفلسطينيين الذين تم التعاقد مؤخرا معهم لسد النقص في بعض تخصصات المواد الدراسية.



في هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أن وزارة التربية وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية تم الانتهاء من استخراج هذه التأشيرات، مشيرة إلى انه تم التواصل مع السفارة الفلسطينية في الكويت ووزارة الخارجية لإنهاء إجراءات إرسال التأشيرات والتي ستكون عن طريق جمهورية مصر العربية الشقيقة.



وذكرت المصادر أن هناك دفعة أخرى من المعلمين سيتم استخراج التأشيرات لهم، لاسيما أن عدد الذين تم التعاقد معهم أكثر من 500 معلم ومعلمة ومنهم من اعتذر، لافتة إلى أن البعض الآخر نعمل على إنهاء إجراءاته بالتنسيق مع وزارة الداخلية التي لم تقصر في هذا الجانب، وقامت مشكورة بتسهيل إجراءات استخراج التأشيرات.