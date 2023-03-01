

يعقوب العوضي



اكتفى منتخبنا الوطني لكرة اليد للناشئين بالمركز الرابع في البطولة العربية لكرة اليد المقامة في الأردن، وذلك بعد خسارته من منتخب المغرب برميات سبعة أمتار وبنتيجة 4-3 بعد التعادل في الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 25-25 في المباراة التي جمعتهما أمس لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وقد وصل المنتخب إلى مباراة تحديد المركز الثالث بعد عدة نتائج إيجابية، حيث فاز على العراق 27-19 ثم الأردن المستضيف 23-21 وتعادل مع المنتخب المغربي 27-27 كما تعادل مع المنتخب التونسي 21-21 وخسر من المنتخب السعودي بنتيجة 25-23.