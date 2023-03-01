

الدوحة - فريد عبدالباقي



علمت «الأنباء» من مصادر خاصة باتخاذ إدارة الدحيل القطري إجراءات صارمة ضد لاعبي الفريق بتجميد وخصم جزء كبير من مستحقاتهم المالية، ردا على الهزيمة الثقيلة التي مني بها الفريق أمام الهلال السعودي 0-7 في نصف نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة غرب القارة التي أقيمت في الدوحة بنظام التجمع، كما فرضت إدارة النادي عقوبة مالية كبيرة على الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيرنان كريسبو محملة له مسؤولية الهزيمة والخروج الحزين من دوري أبطال آسيا.



وفي خضم الأزمة، طوى الجهاز الفني صفحة دوري الأبطال، وبدأ الإعداد لمنافسات المحلية، حيث يخوض لقاء مهماً أمام العربي في قمة الجولة الـ 16 مساء غد، إذ يدخل الدحيل المواجهة متصدرا الترتيب العام بـ 32 نقطة من 13 مباراة بفارق نقطة عن وصيفه العربي الذي لعب 14 مباراة.



إلى ذلك، يستهل منتخب «العنابي» تحت 20 عاما مشواره في نهائيات كأس آسيا 2023 التي تنطلق اليوم في أوزبكستان المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، حيث يلتقي نظيره الإيراني، على ستاد الاستقلال في مدينة فيرغانا ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم كلا من: أستراليا وصيف نسخة 2010، ومنتخب فيتنام الذي بلغ الدور قبل النهائي في نسخة عام 2016، حيث يلتقيان على الملعب ذاته في اليوم نفسه.



في غضون ذلك، أصدر الاتحاد القطري جدول مباريات النسخة الـ 51 من بطولة كأس أمير قطر، إذ يقام ثمن النهائي المرحلة الأولى على مدار أيام 6 و7 و8 و9 مارس، حيث يلتقي أم صلال مع الخور والدحيل مع الخريطيات في 6 مارس، وفي اليوم التالي يلتقي الريان مع السيلية ثم السد مع المرخية، وفي 8 مارس يلتقي الوكرة مع الشحانية ثم العربي مع الشمال، وتختتم منافسات هذا الدور بمواجهة الأهلي مع معيذر والغرافة مع قطر.



ولم يعلن الاتحاد القطري عن موعد وإقامة مباريات المرحلة الثانية (ربع النهائي)، والثالثة (نصف النهائي)، والرابعة (الدور النهائي).