احتفلت الكويت وباكستان بالذكرى الـ 60 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بينهما من خلال معرض للصور في مقر وزارة الخارجية الباكستانية بإسلام آباد. وبهذه المناسبة، نقل سفيرنا لدى باكستان نصار المطيري في كلمته أمام الحضور الذين كانت على رأسهم وزيرة الدولة الباكستانية للشؤون الخارجية حنا رباني خار أطيب تحيات الكويت قيادة وحكومة وشعبا إلى باكستان.



وقال السفير المطيري «إن تاريخ العلاقات بين البلدين يعود إلى وقت طويل قبل هذه السنوات الـ 60، ولا أبالغ إذا قلت منذ بداية القرن الـ 19 عبر ميناء مدينة كراتشي التي كانت مركزا رئيسا للتجارة في المنطقة».



من جانبها، قالت وزيرة الدولة الباكستانية في كلمتها إن باكستان تتطلع إلى تعزيز العلاقات مع الكويت في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة الصحة والعمالة الماهرة وتكنولوجيا المعلومات والأغذية والأمن.



وأضافت ان البلدين قطعا شوطا كبيرا في تطوير علاقاتهما الثنائية، مشيرة إلى أن شركة الاستثمار الكويتية الباكستانية لاتزال قوة مهمة لربط الأعمال التجارية بين البلدين وخلق الفرص. وأضافت أن «الجالية الباكستانية في الكويت لعبت دورا محوريا في زيادة توطيد أواصر التعاون، كما وقف البلدان إلى جانب بعضهما البعض في العديد من الأوقات الصعبة».