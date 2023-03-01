ثامر السليم



دارت عجلة العمل في مختلف مواقع جامعة الكويت أمس عقب إجازة الأعياد الوطنية، حيث شهدت مختلف الكليات حضور نسب كبيرة من الموظفين والموظفات، مع بعض الغيابات بأعذار طبية، في حين كانت نسبة حضور الطلبة والطالبات قليلة، كما هو المعتاد في دوامات ما بعد العطل والإجازات الرسمية.



وشهد الحرم الجامعي في مدينة صباح السالم الجامعية في الشدادية حضورا كبيرا من قبل الإداريين، مع أعداد قليلة قد تكون معدومة من الطلبة في بعض القاعات. أما في موقع الجابرية الذي يضم مركز العلوم الطبية بكلياته الخمس فكان الحضور كثيفا للهيئة الإدارية وعدد كبير من الأساتذة، فيما كان نادرا حضور الطلبة. فيما خلا موقع كيفان لكلية «الشريعة والدراسات الإسلامية» من طلابها حيث لم تشهد ازدحاما مروريا كما هي العادة، وحرص الموظفون على الحضور، وكان المشهد مشابها في موقع الجامعة بالخالدية. وفي موقع الشويخ والذي يضم كلية العلوم الاجتماعية والحقوق فقد شهد إقبالا قليلا من الطلبة والطالبات مع حرص الهيئة الإدارية والأساتذة على الحضور.