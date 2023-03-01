بشرى شعبان - دارين العلي



عاطف رمضان - عبدالكريم العبدالله



انتهت عطلة الأعياد الوطنية وكان موظفو الوزارات والجهات الحكومية على موعد صباح أمس مع عودة الدوام، فالتزمت الأغلبية وأخلفت قلة موعدها.



«الأنباء» رصدت عودة الموظفين ومدى التزامهم بعد الأجواء الاحتفالية والعطلة التي استغلها كثيرون في السفر أيضا.



في البداية، قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إن نسبة حضور الموظفين الى الوزارة بلغ نحو 80% في ظل غياب عدد المتبقي بإجازات رسمية سواء دورية أو مرضية. وأكدت المصادر لـ «الأنباء» أن جميع الموظفين خارج الاجازات تواجدوا على رأس عملهم بالرغم من قلة عدد المراجعين. ولفتت الى ان عدد المراجعين الضئيل يعود ايضا للخدمات عبر الانترنت التي تقدمها الوزارة والتي تفوق 48 خدمة على مختلف المنصات، ومنها منصة «سهل».



وأكدت المصادر ان موظفي المحطات والطوارئ دائما على رأس عملهم وفق نظام النوبات حتى خلال الاجازات والاعياد اذ ان طبيعة عملهم تفرض عليهم استمرار العمل على مدى 24 ساعة.



أما في وزارة الصحة فقد بدأ الموظفون يومهم في أول ايام الدوام الرسمي بعد عطلة الأعياد الوطنية المليئة بالفرح، بخدمة المراجعين وإنجاز جميع المعاملات. والتزم الموظفون بالدوام الرسمي بنسبة كبيرة، علما أن نسبة المراجعين للوزارة جاءت بما يقارب 50%



وتزينت مكاتب الموظفين بأعلام الكويت والورود وتوزيع الحلوى بين الموظفين بهذه المناسبة.



وفي وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، أكد مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام أحمد العنزي أن أكثر من 80 ‎%‎ من موظفي الوزارة التزموا بالدوام سواء في مجمع الوزارات او في خارج المجمع، مشيرا إلى أن جميع الغيابات كانت بشكل رسمي عبر إجازات دورية وهي حق للموظف.



«ذوي الإعاقة»



كذلك التزم موظفو الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بالدوام، وتعدت نسبة الحضور 90‎% والغيابات المسجلة جميعها مبررة، إجازات دورية او طارئة مسببة، وفق ما أوضح مصدر خاص لـ «الأنباء».



«القوى العاملة»



والوضع كان مشابها في الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث الالتزام بالدوام شمل جميع القطاعات والإدارات ولم تسجل أي حالة غياب طارئة أو غير مبررة اجازات دورية.



«الأشغال»



رفي السياق ذاته، حرص الموظفون والموظفات في وزارة الأشغال العامة على التوجه إلى دواماتهم والحضور عند أجهزة بصمة الحضور منذ الساعات الأولى من الصباح بعد إجازة الأعياد الوطنية.



وقد داوم الموظفون والموظفات في مكاتبهم، وحرصوا في مختلف القطاعات في الوزارة على التواجد في أماكن عملهم سواء داخل الوزارة او خارجها في مواقع العمل والمنشآت الأخرى التابعة للوزارة.



«السكنية»



وفي المؤسسة العامة للرعاية السكنية انتظم الموظفون في دواماتهم عقب الإجازة، وحرصوا على التواجد أمام بصمة الحضور منذ الصباح الباكر.



«الإعلام»



حرص موظفو وزارة الإعلام على التواجد في مكاتبهم منذ الساعات الأولى من الصباح عقب إجازة الأعياد الوطنية ومن الملاحظ انتظام الموظفين أمام أجهزة بصمة الحضور لبدء العمل والالتزام بالدوامات.



«التجارة»



أما في وزارة التجارة والصناعة فحرص الموظفون على التواجد في مكاتبهم عقب الإجازة، حيث توافد الموظفون على أجهزة بصمة الحضور منذ بداية الدوام.



وقالت مصادر لـ«الانباء» ان نسبة الحضور ربما تقارب 50% لأن عددا كبيرا من الموظفين حصلوا على اجازات عقب اجازة الأعياد الوطنية للاستفادة بها للسفر وقضاء إجازاتهم للسياحة خارج الكويت.



ولفتت المصادر الى ان ما شهدته الوزارة من تطور تكنولوجي خلال الفترة الأخيرة نتج عنه تراجع أعداد المراجعين في مقر الوزارة، وذلك لأن معظم المراجعين أصبحوا ينفذون خدماتهم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.