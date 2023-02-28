‏‎احتفلت الإدارة العامة للجمارك، وعلى مدار يومي 25 و26 فبراير بالأعياد الوطنية لبلدنا الحبيب الكويت، وذلك بمناسبة مرور 62 عاماً على الاستقلال، و32 عاماً على ذكرى التحرير، وتأكيداً على روح الولاء والانتماء للدولة والقيادة السياسية الحكيمة.

‏‎وتنفيذاً لتعليمات وتوجيهات المدير العام للإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد، وتجسيداً لروح العطاء، وتعبيراً عن روابط الإخوة والمحبة، وبالشراكة مع شركة جلوبال كليرينج هاوس سستمز، تزيّنت المنافذ الجمركية، إضافة إلى ديوان عام الإدارة العامة للجمارك بالشويخ، بالأعلام واللوحات والأضواء، واستقبل موظفو الجمارك الضيوف القادمين إلى البلاد عبر المنافذ البرية والجوية المختلفة بالترحيب والأعلام والهدايا المتنوعة، فرحةً بالأعياد الوطنية.