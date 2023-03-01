انطلاقاً من حبها للكويت وترسيخاً لانتمائها لهذا البلد الحبيب، احتفلت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة Ooredoo بعيدي الوطني والتحرير من خلال إقامتها فعالية مميزة في منطقة بنيد القار بجانب جمعية المهندسين الكويتية، وذلك بحضور عدد كبير من الفعاليات والجمهور.



وتخللت الاحتفالية التي أقيمت يوم 25 فبراير العديد من الأنشطة الترفيهية المميزة لكل العائلة بالإضافة إلى فقرة موسيقية على أغان وطنية قدمها الدي جي المشهور DJ Shred، كما قدمت الشركة في المناسبة «ميدلي غنائي» يجمع باقة من الأغنيات الوطنية التي كانت قد طرحتها Ooredoo خلال السنوات السابقة على شكل فيديو عرض على شاشة كبيرة في الاحتفالية ولاقى تفاعلا كبيرا من الجمهور.



وتعليقا على الفعالية، قال رئيس القطاع التجاري تابان تريباثي: إن العيد الوطني ويوم التحرير بمنزلة مناسبة تاريخية ملهمة ونحن خصصنا هذه المناسبة للاحتفال بالمواهب الكويتية ودعمها، وسعيدون للغاية بالتفاعل الكبير الذي حققته هذه الفعالية.



وأضاف: سنواصل عملنا لخدمة الكويت وأهلها وسنكرس العديد من المناسبات القادمة لتعزيز حضور المواهب الكويتية.



ولم تخرج Ooredoo عن عادتها في الاحتفال، فقد تفردت هذا العام بحرصها على إشراك الجميع في فرحتها واحتفالاتها عبر تخصيص ركن خاص للتعبير بكلمات عن العيد وعن حب الكويت وقام المشاركون بخط عباراتهم ورسوماتهم المعبرة على علم كويتي كبير سيتم تقديمه كهدية لاحقا لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



يذكر أن Ooredoo أطلقت قبيل العيد الوطني حملة «حبا للكويت» التي شملت العديد من العروض المميزة على الأجهزة والباقات والخدمات التي قدمتها كمبادرة منها في هذه المناسبة لزيادة فرحة الاحتفال.