انطلقت شركة الاتصالات الكويتية stc، بطاقتها القصوى خلال شهر فبراير لتطل على شعب الكويت بأحلى المبادرات والفعاليات والعروض الترويجية غير المسبوقة، فزارت مختلف مناطق الكويت من خلال ثلاثة أحداث إضافية ضمن حملة الأعياد الوطنية التي انطلقت منذ بداية شهر فبراير تحت شعار «الكويت.. عشق ما يتكرر». واشتملت مبادرات stc الجديدة على تنظيم فعالية في ذلك جامعة الكويت في الشدادية، والصالة رقم 4 في مطار الكويت الدولي، ومنطقة الصبية، وذلك بالتعاون مع تطبيق COFE، وشركة كانتين، والإدارة العامة للطيران المدني، وإدارة التسويق في كلية الفنون.



وأوضحت stc في بيان لها أن كل مبادرة خدمت غرضا فريدا في إطار احتفالاتها بالأعياد الوطنية في فبراير إحياء لذكرى اليوم الوطني وعيد التحرير في الكويت. وهدفت الشركة من خلال تنويع فعالياتها إلى خلق تجربة احتفالية راقية، ولتلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع وفي مختلف المناطق، وصولا إلى المسافرين والطلاب وكذلك العائلات والمخيمين في منطقة الصبية. تضاف المبادرات الثلاث إلى قائمة الفعاليات المختلفة والممتدة التي أطلقتها stc منذ بداية فبراير بالتعاون مع مختلف شركائها، حيث تعتبر الشركة احتفالاتها السنوية خلال شهر فبراير جزءا لا يتجزأ من برنامج المسؤولية المجتمعية الشامل للشركات، مع التركيز بشكل خاص على دعم دولة الكويت والمجتمع المحلي.



واستمراراً للزخم والنجاح الذي حققته حملة «الكويت.. عشق ما يتكرر» التي تم إطلاقها للاحتفال بالأعياد الوطنية لدولة الكويت، وجريا على عادتها كل عام، قامت stc بالتنسيق مع الطيران المدني الكويتي لتوزيع هدايا تذكارية معدة خصيصا للمسافرين القادمين والمغادرين على حد سواء. كما وزعت الشركة أعلام الكويت إلى جانب الحلويات التقليدية المجانية لنشر الفرح والسعادة على المسافرين. وفي إطار الأجواء الاحتفالية، أمتعت stc فرقة فلكلورية كويتية المسافرين بأدائها الرائع للأغاني التقليدية أثناء أدائهم الرقصات الكويتية التقليدية.



وفي مبادرة أخرى، دخلت stc في شراكة مع قسم التسويق في كلية الآداب في جامعة الكويت وتطبيق COFE لإطلاق حدث خاص للطلاب في ديوانية stc الموجودة في جامعة الكويت. وتم تنظيم الفعالية لتشمل توزيع الهدايا والقهوة المجانية على الطلاب بحضور عميد كلية الآداب وأساتذة آخرين في الجامعة.



وتماشيا مع الشراكة الاستراتيجية التي تم تشكيلها مؤخرا، تعاونت stc مع تطبيق COFE في فعالية أخرى ضمن مبادرة خاصة في منطقة الصبية للاحتفال بالأعياد الوطنية من خلال توزيع قهوة مجانية لرواد المنطقة والمخيمات مع قسائم شراء مجانية.



كما تم توزيع هدايا رمزية بالأعياد الوطنية على المتواجدين في المنطقة وجوارها لإضفاء روح البهجة والفرح مع كانتين وCOFE.