انطلقت أعمال الملتقى الشبابي الكويتي والعربي الثالث تحت شعار «دور الشباب في التنمية المستدامة واستدامة المياه» الذي تنظمه الهيئة العامة للشباب أمس ويستمر حتى الثاني من مارس الجاري في المعهد العربي للتخطيط.



وقال مستشار الجهاز الفني ومدير مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المعهد د.إيهاب مقابلة في كلمة له إن هذا الملتقى يأتي في إطار التعاون البناء والمستمر بين المعهد العربي للتخطيط وجمعية المياه الكويتية ترجمة لاهتمام الطرفين بقضايا التنمية بمفهومها الشامل والمستدام.



وأضاف أن أهمية هذا الملتقى تكمن في موضوعه ومحاوره والمشاركين فيه وقدرته على استكشاف القدرات وتبني المبادرات الابتكارية والإبداعية لدى الشباب وتحويلها إلى مشروعات تنموية هادفة تساعد في توفير الطاقة والمياه.



وأوضح أن المعهد يعمل على تصميم برنامج نوعي متكامل لإعداد القادة الشباب خلال موسم التدريب الصيفي في شهري يوليو وأغسطس المقبلين، إذ يتم عبره تنفيذ العديد من البرامج والورش التدريبية والحلقات النقاشية التي تهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات القيادية اللازمة.



وذكر أن المعهد بصدد تصميم وتنفيذ جائزة ريادة الأعمال على المستوى العربي تعزيزا للقدرات الريادية والابتكارية والإبداعية لدى الشباب من أجل المساهمة في تحويل هذه الأفكار إلى مشروعات حقيقية تعزز من مستوى التوجه إلى العمل الحر والعمل لحساب النفس.



من جانبه، قال مستشار الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية م.طارق المنيس في كلمة مماثلة إن هذا الملتقى يأتي في ظل التحديات التي يواجهها الوطن العربي في قلة الموارد المائية المتجددة وارتفاع الطلب عليها.



وأضاف أن «الصندوق الكويتي» رحب بإعلان الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 بتبي أهداف التنمية المستدامة المزمع تحقيقها في إطار أجندة التنمية بحلول عام 2030.



وأشار إلى المساعدات الإنمائية التي قدمها «الصندوق الكويتي» لأكثر من 100 دولة نامية بتقديم أكثر ألف قرض ميسر بلغت قيمته الإجمالية نحو 8 .6 مليارات دينار كويتي (نحو 1 .22 مليار دولار أميركي) تتجاوز نسبة الدول العربية منه 55%.



وذكر أن مشاريع المياه تحظى باهتمام خاص من الصندوق الكويتي في إطار التعاون مع الدول العربية والدول النامية الأخرى، مبينا أن مشاريع المياه والصرف الصحي التي ساهم الصندوق في تمويلها بلغت نسبتها نحو 16% من اجمالي قيمة القروض.



من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المياه الكويتية صالح المزيني في كلمته إن دعم الشباب في مجال التنمية المستدامة من أهم أهداف الجمعية، حيث شهدت الملتقيات السابقة إبداع الشباب في مجالات الاستدامة وخاصة استدامة المياه.



وذكر أن انعقاد الملتقى في نسخته الثالثة يتضمن مجموعة من الورش التفاعلية الهادفة والتجارب الناجحة والخبرات وعرضا لأهم المشاريع والاختراعات والابتكارات لنخبة من الشباب الكويتي والخليجي والعربي ذوي رؤية ريادية وابداعية حول أهداف التنمية المستدامة واستدامة المياه القابلة للتطبيق في الحياة العملية.



بدوره، قال نائب المدير العام لقطاع المشاريع الشبابية في الهيئة العامة للشباب بالتكليف ناصر الشيخ في كلمة له إن الهيئة تنظر إلى الشباب كقائد ومستفيد وشريك، ولهم دور أساسي ومحوري في جهود التنمية المستدامة، فتأتي هذه الملتقيات لتوضيح وإبراز دور الشباب في الملفات المهمة.