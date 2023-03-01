ليلى الشافعي



استمراراً لفعاليات مسابقة العطاء الخامسة للأعمال والمشاريع التطوعية، والتي يقيمها مركز العطاء للعمل التطوعي التابع لجمعية الإصلاح بالشراكة مع وزارة التربية والهيئة العامة للشباب وجمعية المعلمين وعدد من الفرق التطوعية المتميزة، مثل فريق أيادي الخضراء وفريق تراحم والموجهة لطلبة جميع المراحل الدراسية في مدارس الكويت لتشجيع الطلاب للسير قدما على خطى الآباء والأجداد في البذل والعطاء، فقد أطلق المركز مسابقته في أكثر من 40 مدرسة في جميع المناطق التعليمية. وعن المسابقة، قال مسؤول المشاريع التطوعية في مركز العطاء لشراكة المجتمعية عبدالعزيز الياقوت إنها تأتي تزامنا مع الأيام الوطنية التي تحتفل بها الكويت ويشارك فيها أكثر من 1500 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية بالمشاركة في هذه المسابقة من خلال إطلاق مشاريعهم التطوعية في مجالات متنوعة مثل المجال الوطني والاجتماعي والثقافي والبيئي ولتكون هذه المشاريع التطوعية بمنزلة التعبير الصادق عن حب الكويت.