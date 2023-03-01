أظهرت بيانات حكومية يابانية أمس أن صادرات الكويت من النفط الخام لليابان قفزت في يناير الماضي بنسبة 26.8% عن يناير 2022 لتصل إلى 8.45 ملايين برميل ما يعادل 272 ألف برميل يوميا في زيادة للشهر الثاني على التوالي.



وذكرت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية، في تقرير أولي، أن الكويت، وهي ثالث مزود للنفط لليابان، قدمت 10.0% من إجمالي واردات اليابان من النفط مقارنة بـ 7.9% في الشهر نفسه من العام الماضي.



وارتفعت واردات النفط الخام اليابانية في يناير الماضي بنسبة 0.3% على أساس سنوي لتصل إلى 2.72 مليون برميل يوميا، وشكلت الشحنات من الشرق الأوسط 94.4% من الإجمالي بزيادة 2.6 نقطة مئوية عن العام الماضي.



واحتلت المملكة العربية السعودية الصدارة مع نمو وارداتها إلى اليابان بنسبة 6.4% عن العام الماضي لتبلغ 1.20 مليون برميل يوميا تليها الإمارات العربية المتحدة بـ 931 ألف برميل يوميا بزيادة بلغت 13.2%.



وجاءت قطر في المرتبة الرابعة بـ 125 ألف برميل يوميا تليها الولايات المتحدة بـ 71 ألف برميل يوميا.



وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة الأميركية.