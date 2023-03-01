

شريف حمدي



أنهت بورصة الكويت تعاملات شهر فبراير المنتهية جلساته امس بتراجع جماعي على مستوى المؤشرات والمتغيرات، وذلك استكمالا لما شهدته خلال يناير الذي سبقه جراء ضغوط بيعية جاءت في إطار عمليات بيع بهدف جني الأرباح من الأسهم التي حققت مكاسب سعرية تزامنا مع فترة الكشف عن النتائج المالية المصحوبة بتوزيعات نقدية ومنحة.



وشملت الضغوط البيعية الأسهم المتوسطة الصغيرة ذات الطابع المضاربي والتي ارتفعت خلال يناير الماضي جراء الإقبال عليها في الوقت الذي تراجعت فيه الأسهم القيادية، ليتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنهاية تعاملات فبراير على عكس ادائه الصاعد في يناير الماضي.



ومع استمرار هذه الضغوط، انخفضت القيمة السوقية للبورصة بنهاية فبراير بنسبة 0.4% بخسارة 214 مليون دينار، ليصل إجمالي القيمة إلى 46.394 مليار دينار انخفاضا من 46.608 مليار دينار في يناير الماضي، علما بأن اجمالي الخسائر وصل إلى 327 مليون دينار من بداية 2023.



كما انخفضت السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 33%، بمحصلة شهرية بلغت 698 مليون دينار بمتوسط يومي 43.5 مليون دينار، وذلك مقارنة بسيولة يناير البالغة 1.050 مليار دينار بمتوسط يومي 50 مليون دينار، ويعد هذا التراجع في السيولة مبررا نظرا لاقتصار تعاملات شهر فبراير على 16 جلسة فقط لتعطل السوق لأكثر من مناسبة آخرها الاحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير.



وتراجعت كذلك أحجام التداول بنهاية التعاملات الشهرية بنسبة 37.8%، بكميات 2.3 مليار سهم مقابل 3.7 مليارات في تعاملات يناير الماضي، وجاء في صدارة الأكثر نشاطا من حيث التداولات خلال فبراير سهم «بيتك» بنحو 250 مليون سهم، تلاه «جي اف اتش» بـ 182 مليون سهم.



وأنهت البورصة تعاملات شهر فبراير على تراجع في اداء المؤشرات، وذلك على النحو التالي:



٭ انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.2% بتراجع 16 نقطة ليصل إلى 8069 نقطة من 8085 نقطة نهاية شهر يناير الماضي.



٭ تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.3% بخسائر 75 نقطة ليصل إلى 5548 نقطة انخفاضا من 5623 نقطة.



٭ انخفض المؤشر العام بنسبة 0.4% بخسائر 33 نقطة ليصل إلى 7244 نقطة تراجعا من 7277 نقطة.