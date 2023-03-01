

أعلن البنك التجاري الكويتي عن دعمه لخدمة Google Pay، مما يتيح لحاملي البطاقات الاستفادة من عمليات الدفع بسهولة وأمان وبطريقة غير تلامسية مع امكانية تخزين البطاقات الرقمية على كل من أجهزة Android والأجهزة القابلة للارتداء. سيتمكن حاملو البطاقات من تخزين بطاقات التجاري داخل محفظة Google، وهي محفظة رقمية تم إطلاقها في الكويت، وتمكنهم من إجراء عمليات الدفع في أي مكان عن طريق أجهزة الدفع غير التلامسية.



وفي هذا الصدد، قال المدير العام بالوكالة - قطاع الخدمات المصرفية للأفراد عبدالعزيز الزعابي تعليقا على إطلاق هذه الخدمة: يحرص البنك التجاري الكويتي على تقديم أفضل الخدمات المصرفية الرقمية لعملائه ويسعى إلى تعزيز وتطوير وسائل الدفع الالكترونية ومنها بطبيعة الحال خدمات الدفع وذلك كله في إطار رحلة البنك للتحول الرقمي بخدماته ومنتجاته المصرفية بما يلبي احتياجات جميع شرائح العملاء.



وتابع مبينا أنه بالإضافة إلى بطاقات الدفع التي يتم تخزينها بمحفظة Google فإنه من الممكن حفظ وتخزين بطاقات أخرى مثل تذاكر الطيران وغيرها. ومن المعروف أن استخدام Google Pay يجعل المدفوعات أكثر أمانا، مما يزيد من الحماية التي توفرها بالفعل بطاقة البنك الخاصة بك. يتضمن ذلك الترميز القياسي المتوافق مع المعايير الأمنية، مما يعني أنه عند استخدام بطاقتك المخزنة في محفظة Google للدفع، تتم المعاملات باستخدام رقم بطاقة افتراضية، رمز مميز خاص بالجهاز ومرتبط برمز أمان ديناميكي يتغير مع كل معاملة، مما يزيد الحماية من الاحتيال، منوها أنه في حالة فقدان الهاتف الخاص بالعميل، فإنه يمكنه ببساطة استخدام وظيفة «العثور على جهازي» لإغلاق الجهاز على الفور من أي مكان، وتأمينه بكلمة مرور جديدة، أو حتى مسح المعلومات الشخصية من عليه.