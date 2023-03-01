

أعلنت «البحر الأحمر الدولية»، الشركة المطورة لاثنين من أكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحا في العالم - وجهتي «البحر الأحمر» و«أمالا»، عن شراكتها مع العلامة التجارية الرائدة في مجال الصحة والاستجمام «كلينيك لا بريري Clinique La Prairie».



حيث سيتم تطوير منتجع فاخر يمتد على مساحة 36115 مترا مربعا في وجهة «أمالا» الواقعة على الساحل الشمالي الغربي للمملكة العربية السعودية. وسيضم المنتجع الحصري 13 فيلا بالإضافة إلى 52 غرفة وجناحا فندقيا.



جون باغانو، الرئيس التنفيذي لـ «البحر الأحمر الدولية» قال: سيحظى زوار وجهتنا المستدامة من خلال مرافق مركز «كلينيك لا بريري» الفاخرة وخبرتها العالمية العريقة بتجارب استجمام استثنائية للبحث عن التوازن الذاتي مستوحاة من الفنون والاستجمام ونقاء البحر الأحمر. يمتاز المركز بموقعه الفريد قبالة لوحات فنية خلابة من المناظر الطبيعية غير المكتشفة بعد وبدمجه ما بين فنون العمارة الإسلامية التي نفذت بأحدث التقنيات ليشكل هذا المركز ملاذا هادئا للاسترخاء والتأمل وتجديد الشباب والحيوية.



ويركز نهج الرفاهية لعلامة «كلينيك لا بريري» الرائدة على إعطاء الأولوية لبرامج الاستجمام القائمة على مفهوم خاص يعنى بعلم إطالة العمر وجودة الحياة. ويظهر ذلك جليا في تصميم مركز «إطالة العمر» ذي أربع مناطق مميزة في المنتجع ومخصصة لتعكس ركائزها الأربع وهي الرعاية الصحية، والنمط الغذائي، والحركة، والاستجمام. إذ ستوفر تلك الأقسام معا مجموعة متنوعة من الأنشطة الحصرية والمرافق الرائدة، بالإضافة لأحدث التقنيات التي طورتها العلامة التجارية على مدار 90 عاما الساعية لتمكين عملائها من نمط حياة طويل ومفعم بالصحة والرفاهية.



ويضم المنتجع أيضا معملا للتشخيص، ومتحفا، وناديا شاطئيا، وورش عمل وتدريب، ومطعما خاصا ومدرسة للطهي، ما يضمن للزوار الانطلاق في رحلة لا تضاهى لتجديد الشباب واكتشاف الذات.



مثلت المناظر الطبيعية المحيطة بالمركز جزءا مهما من المفهوم التصميمي لرؤية المهندس المعماري جون هيه للمنتجع، حيث تم تصميم الحدائق الساحرة لتضفي إحساسا بالسكينة والألفة، ولتكون جزءا مهماً من التجربة الشاملة للزوار. وتتبنى «كلينيك لا بريري» نهجا فريدا للرفاهية والاستجمام، يجمع بين الطب الوقائي الرائد وعلم الوراثة وعلم التخلق مع نمط حياة صحي وأنظمة غذائية محددة، وذلك تبعا لأحدث التقنيات العالمية.