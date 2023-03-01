

أعلنت شركة موقف تكنولوجيز نجاحها في توفير أكثر من مليون تذكرة مواقف ورقية منذ بداية تدشين عملياتها التشغيلية من عامين وحتى الفترة الحالية، حيث تشغل Mawqif 14 موقفا للسيارات، 9 منها تدار بتقنيات رقمية ذكية تمكن مستخدمي الموقف من الاستغناء الكامل عن التذاكر من أبرزها مواقف مجمع 360، مجمع الصالحية، برج الراية، برج كيبكو، البنك الوطني ومستشفى السلام.



الشريك التنفيذي في شركة موقف تكنولوجيز عبدالله شعبان أكد أن نجاح Mawqif في توفير مليون تذكرة ورقية يأتي في إطار تحقيق أحد الأهداف الأساسية للاستراتيجية المستقبلية للشركة المتمثلة في تعزيز الاستدامة البيئية والمساهمة في بناء ثقافة ووعي مجتمعي حول سبل المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وهو ما يتوافق مع رؤية كويت جديدة 2035 وخطة التنمية الوطنية للكويت (KNDP)، وأهداف التنمية المستدامة (SDGs).



وأردف أن موقف تكنولوجيز وضعت عددا من البرامج لتحسين الكفاءة في العمليات التشغيلية بالتوازي مع رفع مؤشرات القدرة على تحقيق الاستدامة البيئية، مشيرا الى تفعيلها من خلال ربطها بالخطط التشغيلية للمواقف التي تديرها الشركة، حيث تم توفير حلول رقمية جديدة تواكب التطور الرقمي وتغني المستخدم عن التعامل بالتذاكر المطبوعة والعملات الرقمية وهو ما ساهم في تقليل استخدام التذاكر الورقية لأدنى مستوى في تسع مواقف من أصل 14 تديرها «موقف تكنولوجيز»، مشيرا الى مواصلة الشركة التقدم في خططها للتوسع والتخلص بالكامل من التذاكر الورقية في باقي المواقف التي تديرها حاليا أو التي ستديرها مستقبلا.