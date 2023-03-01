واصلت قوات الاحتلال حملتها التصعيدية ضد الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة، في وقت دان فيه المكتب الأميركي للشؤون الفلسطينية في القدس «أعمال العنف العشوائية» التي يرتكبها المستوطنون في المناطق الفلسطينية.



وطالب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بتغيير ما سماه مفهوم الأمن وبالانتقال من الدفاع إلى الهجوم، مضيفا في تغريدة على تويتر أنه «لن يكون هناك احتواء بل يد ضاربة»، على حد قوله.



في غضون ذلك، أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتعزيز قواته في الضفة الغربية بكتيبة رابعة بعد تقييم الوضع الأمني هناك، وقال إنه يتوقع أن «تشهد الفترة المقبلة أياما معقدة وصعبة».



بدوره، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أن بناء المستوطنات الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية سيستمر في عهد الحكومة الحالية، كما كان في عهد سابقتها.



وقال كوهين امس، في مؤتمر صحافي على هامش زيارته العاصمة الألمانية برلين، «قطعا سنواصل البناء هناك أيضا».



في المقابل، دان المكتب الأميركي للشؤون الفلسطينية في القدس ما سماها «أعمال العنف العشوائية والواسعة النطاق وغير المقبولة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في المناطق الفلسطينية». وعبر المكتب في بيان عن قلقه إزاء هذه الأعمال، وقال «نريد أن نرى محاسبة كاملة ومقاضاة للمسؤولين عن الهجمات الشنيعة التي يرتكبها المستوطنون».



وفي المواقف الدولية أيضا، أعرب الاتحاد الأوروبي امس عن «القلق الشديد» إزاء أحداث العنف المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة، ودان الهجمات على المدنيين. ودان الاتحاد الأوروبي عنف المستوطنين الذي أدى إلى مقتل فلسطيني وجرح مئات آخرين وحرق المنازل والمحلات التجارية وتخريب الممتلكات الفلسطينية بشكل لا يمكن القبول به.



وقال الاتحاد، في بيان له، إن مسؤوله للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل اتصل بالسلطات الإسرائيلية والفلسطينية، مطالبا بوقف العنف والإرهاب وحماية جميع المدنيين.



ودعا بوريل جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات فورية لإنهاء ما سماها دورة العنف المميتة ومنع مزيد من الخسائر في الأرواح، وضمان المساءلة وتقديم الجناة إلى العدالة.



وفي التطورات الميدانية، أغلقت قوات الاحتلال مداخل مدينة أريحا الرئيسية والفرعية، واحتجزت المركبات على حاجز عسكري، كما داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في مخيم عقبة جبر جنوب المدينة.



من ناحية اخرى، حذرت وزيرة الخارجية الألمانية امس من أن تطبيق عقوبة الإعدام الذي وافقت عليه اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون التشريعية بعدما تقدم به حزب «القوة اليهودية» الذي يرأسه إيتمار بن غفير سيكون «خطأ فادحا».