

مواد كيميائية في المنتجات المنزلية يمكن أن تسبب السرطان والسكري لدى الأطفال



توصلت دراسة جديدة إلى أن التعرض لـ «مواد كيميائية إلى الأبد» من صنع الإنسان يمكن أن يغير التطور البيولوجي للأطفال ويسبب الأمراض.

وتستخدم المواد الكيميائية المعروفة باسم الفاعلات بالسطح الفلورية في مجموعة واسعة من المنتجات المنزلية، ويشار إليها على أنها مواد كيميائية «إلى الأبد» لأنها تتحلل ببطء شديد وتتراكم في البيئة وفي جسم الإنسان، وتستخدم هذه المواد في عمليات الطلاء وصنع الأثاث وأدوات الطهي والسجاد وعمليات التغليف وصنع الملابس ومستحضرات التجميل وغيرها.

واكتشفت الدراسات أن هذه المواد الكيميائية قد ثبت أنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض معينة. ومع ذلك، وجدت دراسة حديثة أن التعرض لها يمكن أن يؤثر أيضا على التطور البيولوجي للأطفال، وخاصة وظيفة الغدة الدرقية، وهو أمر يثير القلق على الأطفال بشكل خاص.

وقالت جيسي غودريتش المؤلف الرئيسي للدراسة: «كانت النتائج التي توصلنا إليها مفاجئة وكانت لها آثار واسعة النطاق على صانعي السياسات الذين يحاولون التخفيف من المخاطر.

وجدنا أن التعرض لمزيج من الفاعلات بالسطح الفلورية لا يؤدي فقط إلى تعطيل التمثيل الغذائي للدهون والأحماض الأمينية، بل يؤدي أيضا إلى تغيير وظيفة هرمون الغدة الدرقية».



ووفقا لغودريتش، فإن التعرض للفاعلات بالسطح الفلورية وكيف أثرت على وظيفة هرمون الغدة الدرقية كان مفاجئا وله دور حاسم في النمو والتمثيل الغذائي.

وتعد هرمونات الغدة الدرقية أمرا حيويا في نمو الأطفال خلال فترة البلوغ وهي ضرورية لنمو ونضج العديد من الأنسجة المستهدفة، بما في ذلك الدماغ والهيكل العظمي.

ويمكن أن يؤدي تلف وظيفة الغدة الدرقية إلى زيادة احتمالية الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان لدى الأطفال. وقالت د.ليدا تشاتزي: «لقد بدأنا حقا في فهم مدى التأثيرات التي تحدثها هذه المواد الكيميائية على صحة الإنسان.

بينما ركزت التدخلات الحالية على التخلص التدريجي من استخدام الفاعلات بالسطح الفلورية (PFAS) الفردية، مثل حامض السلفونيك البيرفلوروكتاني (PFOS) وحمض بيرفلورو الأوكتانويك (PFOA)، يوضح هذا البحث لماذا يجب أن يكون التركيز على تقليل التعرض لجميع المواد الكيميائية الفاعلات بالسطح الفلورية».



المصدر: «نيويورك بوست»