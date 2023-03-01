

ما أبرز النصائح بشأن إعداد الجسم صحياً لفصل الربيع؟



في العادة يجب إعداد الجسم وتهيئته مع تغير الفصول، ومع اقتراب استقبال فصل الربيع يحب التنبه من العدوى الفيروسية واتباع نظام غذائي متكامل وتناول الفيتامينات.

وضمن هذا الإطار، تشير د.ناتاليا بالاشوفا اختصاصية الغدد الصماء إلى أن بداية فصل الربيع تؤثر في الحالة الصحية لبعض الناس مثل إصابتهم بأمراض فترة البرد.



وتضيف: إن الربيع والخريف هما موسما ذروة الإصابة بأمراض البرد؛ لذلك للوقاية منها وحماية الجسم يجب اتباع روتين يومي يتضمن ممارسة النشاط البدني وتناول الفيتامينات أو المكملات الغذائية.

ووفقا لها، يتغير في الربيع إنتاج هرمون الميلاتونين وهرمونات أخرى؛ لذلك يجب الخلود إلى النوم قبل منتصف الليل، وأن يستمر النوم فترة لا تقل عن ست ساعات، كما يجب الحفاظ على توازن الطاقة في التغذية.

وتشير الطبيبة إلى أن الكثيرين يعانون من نقص في الفيتامينات والعناصر المعدنية طوال السنة؛ لذلك عليهم تناول الفيتامينات دائما لاسيما D وC والزنك والسيلينيوم. وتقول إن فيتامين D موجود في الأسماك والمأكولات البحرية ويمكن الحصول عليه بواسطة الشمس.

أما فيتامين C فيمكن الحصول عليه من تناول الفلفل الحلو والسبانخ والكيوي والحمضيات. والزنك موجود في لحم البقر والكبد والمأكولات البحرية. والسيلينيوم موجود في البقوليات والفستق ونخالة القمح. وتنصح د.ناتاليا بالاشوفا بممارسة النشاط البدني الذي يساعد على تحسين حالة الأوعية الدموية والقلب ومنظومة المناعة.



المصدر: صحيفة «إزفيستيا»