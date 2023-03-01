

بيروت - بولين فاضل



بميلادها الـ 57، احتفلت الفنانة نجوى كرم وتلقت في المناسبة الكثير من رسائل الحب من زملاء في الفن وجمهور كبير من المحبين، وقد ردت عليها بالقول: «محبتكن بالدني».



احتفال نجوى كرم بعيد ميلادها كان هذا العام في لوس أنجيليس بالولايات المتحدة، حيث انضمت الى خبير الموضة الشهير Avo لتنتقي معه كل أزيائها الصيفية التي يفترض أن تظهر فيها سواء في حفلاتها أو كليباتها أو مقابلاتها.

وتستعد نجوى، الملقبة بشمس الأغنية اللبنانية، لطرح ألبوم غنائي كامل في الصيف المقبل بعد انقطاع عن الألبومات وتركيز طويل على الأغنيات الفردية والميني ألبوم. وبحسب نجوى، فإن الألبوم ليس بالفكرة الرائعة هذه الفترة، لكنها حاجة له للشعور بأنها في حالة إنتاج فعلي.