

عاد لاعبو مان يونايتد الى التدريبات بعد ساعات معدودة من قيادتهم النادي الى لقبه الأول منذ 6 أعوام، وذلك استعدادا للقاء وست هام اليوم في الدور الخامس من مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم.



وأنهى «اليونايتد» الأحد صيامه عن الألقاب طوال ستة أعوام بفوزه على نيوكاسل 2-0 في نهائي مسابقة كأس الرابطة، مؤكدا استعادته شيئا من مكانته السابقة بفضل مدربه الجديد الهولندي إريك تن هاغ. وأفاد المدافع لوك شو الإثنين بأن فريقه تبنى فلسفة «لا وقت للعطلة» من أجل محاولة إضافة لقب جديد هذا الموسم. ويلعب اليوم كذلك ساوثمبتون مع غريمسبي تاون، وبيرنلي مع فليتوود تاون، وشيفيلد يونايتد مع توتنهام.