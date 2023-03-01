

يتطلع آرسنال للثأر من ضيفه إيفرتون عندما يلتقيان اليوم على ستاد الإمارات في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



كان «المدفعجية» خسر أمام «التوفيز» بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما يوم 4 فبراير الماضي في الجولة الثانية والعشرين من الدوري، لذلك يأمل أرسنال في الثأر من هذه الهزيمة وتحقيق الفوز من أجل توسيع الفارق بينه ومان سيتي في صدارة الترتيب إلى خمس نقاط.



وفي حال فوز أرسنال على إيفرتون، ستصبح هذه هي المرة الثالثة التي يتمكن فيها «المدفعجية» من حصد 60 نقطة في أول 25 مباراة، حيث سبق للفريق تحقيق هذا العدد من النقاط في موسمي 2003-2004 و2007-2008.



وينتظر أن يدفع المدير الفني أرتيتا بتوماس بارتي في التشكيل الأساسي للفريق نظرا للقوة البدنية التي يتميز بها إيفرتون، ومن المتوقع أن يجلس الإيطالي جيورجينيو على مقاعد البدلاء مرة أخرى، كما سيبقى أرتيتا على لياندرو تروسارد في التشكيل الأساسي للفريق والإبقاء على إدوارد نيكيتاه على مقاعد البدلاء بعد تألق تروسارد أمام ليستر سيتي.



ويفقد إيفرتون جهود دومينيك كالفيرت ليوين بسبب الإصابة في الفخذ، كما يستمر غياب أندروس تاونسند، وناثان باترسون وجويل غارنر.



كما يخوض ليفربول أولى مبارياته المؤجلة اليوم أيضا عندما يستضيف ولفرهامبتون في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة أيضا.



ويأمل «الريدز» بتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل إحياء آماله في احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، حيث يحتل الفريق، الذي لديه مباراتان مؤجلتان، المركز السابع برصيد 36 نقطة بفارق تسع نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع.