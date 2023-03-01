

تعرض تشلسي لضربة أخرى يضيفها الى معاناته في الدوري الإنجليزي وذلك بعد كشفه عن إصابة قلب دفاعه البرازيلي المخضرم تياغو سيلفا في أربطة الركبة تعرض لها الأحد الماضي في الخسارة أمام الجار اللندني توتنهام 0-2 في المرحلة الـ 15 من الدوري.



واضطر ابن الـ 38 عاما إلى ترك أرضية الملعب في الشوط الأول من المباراة التي مني فيها «البلوز» بهزيمة ثالثة تواليا، بعد أولى أمام بوروسيا دورتموند الألماني (0-1) في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال وثانية أمام ساوثمبتون (0-1) في الدوري الممتاز، ضمن سلسلة من ست مباريات متتالية من دون انتصار في جميع المسابقات.



ولم يكشف تشلسي عن الفترة التي يحتاج اليها سيلفا للتعافي من الإصابة.