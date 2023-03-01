حكم على رجل بالسجن لمدة عام في إسبانيا لصفعه زوجته خلال بث حي عبر شبكة «تيك توك»، في قرار نادر، لأن الضحية لم تكن ترغب في تقديم شكوى، على ما أعلنت المحكمة التي حكمت في القضية الاثنين.



وفي حكم صدر الاثنين، اعتبرت محكمة مدينة سوريا في شمال إسبانيا أن المتهم مذنب بارتكاب إساءة المعاملة والعنف ضد المرأة.



وقعت الحادثة ليلة 27 ـ 28 يناير في مدينة سوريا. فأثناء مشاركتها في «معركة» أثناء بث مباشر على تيك توك مع ثلاثة أصدقاء أمام جمهور افتراضي من آلاف الأشخاص، تعرضت امرأة للصفع بقوة كافية لدرجة أن رأسها بدأ يرتجف وشعرها يتطاير. وقد تسببت هذه الصفعة ببكاء الضحية، على ما أوردت المحكمة في قرارها.



وجاء في الحكم القضائي أن «المتهم عمد بصورة علنية وسافرة، إلى الاعتداء على زوجته أمام آلاف الأشخاص بقصد الإضرار بسلامتها الجسدية وإهانتها على الملأ. ورغم أن ذلك لم يتسبب لها بأي إصابة، لكنه يشكل إساءة معاملة بديهية وواقعية».



كما حكمت المحكمة على المدعى عليه بالابتعاد لمدة ثلاث سنوات عن الضحية، وحظر التواصل معها، إلى جانب حظر حيازة سلاح لثلاث سنوات.