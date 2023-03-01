

منصور السلطان



تمكن رجال دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء من ضبط مواطن من أرباب السوابق في منطقة سعد العبدالله متعاطيا، عثر بحوزته على سجائر حشيش و12 حبة مخدرة وكيس شبو ومخدر الماريغوانا بالإضافة الى أدوات تعاط. وضبط المتهم عقب الاشتباه بسيارة متوقفة في مواقف إحدى المدارس، حيث تبين أنه في حالة تعاط.



من جهة أخرى، ألقى رجال أمن الأحمدي القبض على مواطن في منطقة الفنطاس وعثر بحوزته على 24 حبة مخدرة، وتبين انه ايضا له سجل جنائي في قضايا التعاطي والحيازة.



هذا، وتمت إحالة الموقوفين والمضبوطات الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.