وجه النائب ماجد المطيري 3 أسئلة من بينها سؤالان إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي، بشأن شكاوى المواطنين، وارتفاع تذكرة السفر للعلاج على نفقة وزارة الصحة على الخطوط الكويتية، وسؤال إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، عن أسباب تأخير تسكين المناصب القيادية في الإدارة العامة للطيران المدني.



وجاء في سؤاله الأول الى وزير الصحة ما يلي:



بخصوص رحلة العلاج على نفقة وزارة الصحة على الخطوط الجوية الكويتية إلى جميع الدول المبتعث لها المرضى بفاتورة عالية جدا تفوق الدرجة الأولى، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



لماذا تحجز تذكرة على الدرجة السياحية للمريض ومرافقيه بهذه القيمة؟



وجاء في سؤاله الثاني لوزير الصحة ما يلي:



نظرا لوجود العديد من شكاوى المواطنين على رئيس قسم العظام وذلك بسبب عرقلة مصلحة المرضى والمراجعين بسبب تطبيق ما يسمى بالأنظمة الجديدة والتي تسببت في تعطيل المواعيد في العيادات والعمليات المجدولة مسبقا مع التدخل في الجوانب الفنية والإدارية للمرضى والأطباء ما أجبر البعض على تقديم الاستقالة والنقل من البعض الآخر، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- متى كلف رئيس قسم العظام الحالي برئاسة القسم؟



2- هل لرئيس القسم الحالي أي مشاكل سابقة ضد فريق الأطباء أو أي من أطباء العظام؟ وهل قدمت شكوى بذلك؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها.



3- كم عدد الذين تقدموا بالاستقالة أو طلبوا الندب أو النقل بعد تعيين رئيس قسم العظام الحالي؟ وما أسباب النقل أو الاستقالة؟



4- صورة ضوئية من السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية لرئيس وحدة عظام الأطفال وتقويم الأطراف، ومنذ متى كان مكلفا برئاسة الوحدة؟ مع تزويدي بكتاب التكليف - إن وجد -.



5- هل كان مدير المستشفى على علم بما يجري من أحداث بتدهور العمل وشكوى المراجعين والطاقم الطبي مما يحدث؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما الإجراء الذي اتخذه مدير المستشفى تجاه جميع الأحداث المذكورة؟



6- ما آلية العمل فيما يخص لجان العلاج في الخارج؟ وهل شكلت لجنة خاصة من أصحاب الاختصاص بهذا الشأن؟ ولمن ترجع تبعية هذه اللجان من الناحية الفنية والإدارية؟



7- صورة ضوئية عن جميع طلبات العلاج في الخارج سواء المرفوض منها أو الموافق عليها والتي تندرج تحت غطاء رئيس قسم العظام منذ تاريخ تعيينه حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



8- هل تدخل رئيس القسم بقرارات اللجان الفنية لتغيير النتائج النهائية للجان؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بالمستندات الدالة.



9- هل همش دور رؤساء الوحدات الجراحية المتخصصة فيما يخص واجبات وقرارات العمل اليومية؟



10- ما آلية طلبات المواد الجراحية التخصصية في المستشفى منذ تعيين رئيس القسم الحالي؟ وهل توجد لجان متخصصة لمراجعة هذه الطلبات حسب حاجة الوحدات المتخصصة؟ وما الآلية المتبعة لترسية هذه المواد؟



11- كم عدد طلبات المواد للملفات المباشرة منذ تولي رئيس القسم؟ وما تلك المواد من حيث التخصص؟ وما الآلية التي بناء عليها تنتقى هذه المواد؟



وجاء في سؤال قدمه إلى وزير شؤون الإسكان ما يلي:



لما كانت الإدارة العامة للطيران المدني تخلو من المناصب الإشرافية (رئيس ومدير عام ونائب المدير للشؤون الإدارية والمالية والقانونية) ولا يخفى عليكم أهمية قطاع الطيران المدني كقطاع حيوي ومهم للدولة، مع العلم أن الإدارة العامة للطيران المدني فيها من الكفاءات الوطنية المؤهلة لاستكمال مسيرة الإنجاز وشغل تلك الوظائف القيادية الشاغرة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما أسباب تأخير تسكين المناصب القيادية في الإدارة العامة للطيران المدني؟



2- ما خطة تسكين الوظائف القيادية لدى الجهات التابعة لكم؟ مع بيان المواعيد المقررة للإعلان عن شغل تلك الوظائف؟



3- كشف تفصيلي للوظائف القيادية الشاغرة في كل الجهات التابعة لكم ومنها الإدارة العامة للطيران المدني.