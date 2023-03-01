وجه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، بشأن مشروع طريق السالمي، ونص السؤال على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما اسم الشركة التي نفذت مشروع طريق السالمي؟



2 - هل توجد صيانة للطريق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما أسماء الشركات المسؤولة عن الصيانة؟



3 - كم تبلغ تكلفة المشروع؟



4 - متى كانت آخر صيانة للطريق؟ ومتى ستكون المرة المقبلة؟



5 - هل توجد عقوبات أو غرامات ستطبق على المقاول بسبب تطاير الحصى وسوء البنية التحتية ونوع الإسفلت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما هي؟



6 - هل طريق السالمي هو سبب الحوادث المرورية أم توجد أسباب أخرى؟



7 - ما اللجنة الفنية أو الإدارة المعنية لديكم والمسؤولة عن جهوزية الطريق؟



8 - هل لديكم تقرير عن الحوادث التي تقع على طريق السالمي نتيجة سوء الشارع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منه.



9 - ما الإجراءات التي ستتخذونها من أجل تلافي المعوقات الناتجة عن سوء الطريق وعدم صلاحية استخدامه؟