«مدارس الأفق» من أهم المشروعات التي حظيت باهتمام السلطتين

«الديوان» يرشّح 2574 مواطناً ومواطنة للعمل لدى الجهات الحكومية

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مريم بندق



قالت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» إن استمرار انعقاد اللجان البرلمانية وتقديم الأسئلة للوزراء جهود مقدرة ومحفوظة، لافتة إلى أن الأسئلة النيابية التي يقدمها النواب إلى حكومة العاجل لا تسقط بتكليف الحكومة الجديدة، إنما يجيب عنها الوزراء الجدد في حال إجراء تغيير على الوزراء المقدمة لهم الأسئلة.



وذكرت مصادر أخرى أن من أهم المشاريع التي حظيت بالمناقشات بين أعضاء السلطتين مشروع إعداد مدارس الأفق وتطوير الإدارة المدرسية في مراحل التعليم العام، حيث سبق لمجلس الوزراء أن كلف وزارة التربية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاتخاذ ما تراه مناسبا ومحققا للصالح العام حول المشروع. وأضافت أن المشروع يهدف إلى تطوير الأنظمة التعليمية والمناهج والأدوات التعليمية، ويتم التطبيق تدريجيا على أن يبدأ بمدارس رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

«الديوان» يرشّح 2574 مواطناً ومواطنة للعمل لدى الجهات الحكومية



أعلن ديوان الخدمة المدنية ترشيح 2574 مواطنا ومواطنة كدفعة جديدة من المرشحين للعمل لدى الجهات الحكومية من المسجلين لدى الديوان الحاصلين على المؤهلات التربوية والتخصصية للعمل بجهات حكومية محددة. ودعا رئيس الديوان د.عصام الربيعان، في تصريح صحافي، المرشحين لمراجعة جهة العمل التي رشحوا لها مباشرة دون الحاجة لمراجعة «الديوان». وقال د.الربيعان ان «الديوان» مستمر في تلقي الاحتياجات الوظيفية من قبل الجهات الحكومية بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين. وأكد استمرار التعاون والتنسيق بين الديوان وجميع الجهات الحكومية، ولاسيما في تزويد الديوان بالاحتياجات الوظيفية من التخصصات التي تتناسب وطبيعة عمل كل جهة حكومية.

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